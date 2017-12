Turquia vai à Copa das Confederações A Turquia aceitou o convite da Fifa e vai disputar a Copa das Confederações - marcada para o período de 18 a 29 de junho de 2003, na França. A Turquia vai substituir a Alemanha, que desistiu de participar da competição alegando problemas de calendário. Os dirigentes alemães disseram que vão priorizar a preparação da equipe para as eliminatórias da Eurocopa 2004. Antes da Turquia - terceira colocada no Mundial de 2002 - a Fifa havia convidado a Itália e a Espanha. Ambas as seleções, no entanto, recusaram o convite. Os outros sete participantes da Copa das Confederações são a França (país organizador e atual campeão), Brasil (campeão da Copa de 2002) e os cinco campeões continentais: Japão (Ásia), Camarões (África), Colômbia (Conmebol), Estados Unidos (Concacaf) e Nova Zelândia (Oceania).