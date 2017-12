Turquia vai punir corrupção no futebol Penas de até 18 anos de prisão podem ser aplicadas aos envolvidos no escândalo de corrupção do futebol turco. Vários árbitros são acusados, assim como treinadores do Genclerbirligi e Gaziantespor. Entre as acusações, está a de manipular resultados para ganhar quantias elevadas em casas de apostas.