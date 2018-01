Turquia vence Colômbia e fica em terceiro A Turquia ficou com o terceiro lugar na Copa das Confederações, ao derrotar a Colômbia por 2 a 1, neste sábado, em Saint Etienne. Os gols da seleção turca foram marcados por Tuncay Sanli e Okan Yilmaz, com um chute da entrada da área, faltando quatro minutos para o final. Hernández fez o gol dos sul-americanos. Antes da partida, foi guardado um minuto de silêncio em memória do camaronês Marc Vivien Foe, falecido na partida semifinal, na partida Camarões e Colômbia. Os turcos repetiram a classificação que obtiveram na Copa do Mundo da Coréia/Japão. Na competição francesa, a Turquia empatou em 2 a 2 com a seleção brasileira.