Turquia vence EUA e lidera grupo A seleção da Turquia venceu os Estados Unidos por 2 a 1 na tarde desta quinta-feira, de virada, em Saint Ettienne, e assumiu temporariamente a liderança do Grupo B da Copa das Confederações. Apesar de jogar melhor e criar as melhores chances, a Turquia foi surpreendida aos 37 minutos do primeiro tempo. Num contra-ataque rápido, o atacante Beasley escorou um cruzamento da esquerda e marcou de cabeça para os EUA. O empate surgiu dois minutos depois, numa cobrança de pênalti feita por Okan Yilmaz. A virada só aconteceu no segundo tempo. Depois de uma boa troca de passes, Tuncay invadiu a área, driblou o goleiro e fez 2 a 1, aos 25 minutos. Na próxima rodada, dia 21, a Turquia enfrenta a seleção de Camarões na cidade de Paris. No mesmo dia, os Estados Unidos pegam o Brasil em Lyon. A rodada de abertura do Grupo será completada logo mais com o jogo entre Brasil e Camarões. Ficha Técnica Turquia ? Catkic; Sonkaya, Alpay, Korkmaz e Ibraim; Ahmet (Penbe), Karadeniz, Arslan e Sahin; Tuncay (Toraman) e Yilmaz (Kartal). Técnico ? Senol Gunes. Estados Unidos ? Howard; Berhalter (Twellman), Califf, Hedjuk e Vanney; Armas, Beasley, Convey e Lewis (Stewart), Donovan e Kiroviski (Mathis). Técnico ? Bruce Arena. Gols ? Beasley aos 37 e Yilmaz (pênalti) aos 40 minutos do primeiro tempo; Tuncay aos 25 do segundos. Árbitro ? Jorge Larrionda Pietrafiesa Cartão amarelo ? Berhalter, Donovan, Califf, Vanney, Ibrahim. Público ? 16.944 pagantes. Local ? Estádio Saint-Etienne.