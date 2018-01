Turquia x EUA: 1 a 1 no 1º tempo A partida entre Turquia e Estados Unidos, que abre o Grupo B da Copa das Confederações, terminou empatada por 1 a 1 no primeiro tempo. Apesar de jogar melhor e criar as melhores chances, a Turquia acabou sofrendo o gol aos 37 minutos, num contra-ataque rápido. Beasley escorou um cruzamento da esquerda e marcou de cabeça para os EUA. O empate surgiu dois minutos depois, numa cobrança de pênalti feita por Okan Yilmaz. Esta partida está sendo disputada em Saint Ettienne. Às 16 horas, depois de Turquia x EUA, o Brasil estréia na Copa das Confederações, contra a seleção de Camarões, em Paris.