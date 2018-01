Tuta deve ficar no Flu em 2006 O atacante Tuta deve permanecer no Fluminense em 2006. O jogador, que está no interior de São Paulo, espera renovar seu contrato por mais uma temporada na segunda-feira, dia em que virá ao Rio. Ele, inclusive, já autorizou seu procurador a apresentar proposta salarial para a diretoria tricolor. O atacante, na verdade, ficou sensibilizado com as palavras do novo treinador, Ivo Wortmann, que o elogiou bastante durante sua apresentação nas Laranjeiras, na terça-feira. Isso, certamente, o demoveu da idéia de defender outro clube. ?Parece que as coisas estão caminhando para o lado certo. Nunca neguei que quero ficar no Fluminense?. Tuta, no entanto, deixou bem claro que a diretoria não se mostrou interessada na sua permanência após o Campeonato Brasileiro. ?O patrocinador e o treinador são favoráveis para que eu fique no clube. Fico feliz e pretendo resolver essa situação o mais rápido possível?.