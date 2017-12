Tuta deve voltar para o Flamengo Embora lute para permanecer no Palmeiras em 2002, o destino do atacante Tuta deve ser mesmo voltar ao Flamengo. O clube carioca pretende reforçar o elenco para a disputa da Copa Libertadores da América e Tuta faz parte dos planos. "Ele tem contrato com a gente e espero que cumpra", disse o diretor de futebol do Flamengo, Walter Oaquim.