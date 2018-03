Tuta falta ao treino e será punido O atacante Tuta perdeu uma grande oportunidade de ganhar uma posição no time titular do Palmeiras. O técnico Celso Roth deveria escalá-lo no lugar de Fábio Júnior na quarta-feira, contra o Cruzeiro, pela Copa Libertadores da América, mas o jogador não apareceu no treino desta sábado, na Academia de Futebol, não ligou para os dirigentes para justificar-se e será punido pela diretoria. A maior pena, porém, deverá ser continuar no banco de reservas. "Não é nada bom faltar numa época em que estamos disputando uma fase de quartas-de-final da Taça Libertadores da América", lamentou o treinador, que não escondeu a irritação com o fato. Tuta andava aborrecido com a reserva no Palmeiras. Reclamou por diversas vezes. Contra o São Caetano, no Palestra Itália, entrou no segundo tempo no lugar de Fábio Júnior. Foi bem e recebeu elogios do treinador, que estava inclinado a dar-lhe uma chance como titular. "Ele vinha com boas possibilidades de entrar, mas agora terá de brigar mais", afirmou o treinador. Celso Roth lembrou que não foi a primeira vez que Tuta faltou a um treinamento desde que assumiu o comando do time, em março. Por isso, afasta qualquer possibilidade de deixar o caso passar em branco. "Não tenho dúvida de que ele será punido. Precisamos apenas ouvir suas justificativas." Segundo o coordenador técnico Márcio Araújo, o atacante terá o salário descontado. Flávio e Titi chegaram atrasados ao treino e terão de pagar multa. O técnico palmeirense recebeu outra notícia que não lhe agradou muito. O meia Alex, que vinha fazendo tratamento no tornozelo direito por causa de uma pancada que recebeu no jogo contra o São Caetano, não está tendo boa recuperação e pode, até, desfalcar o time na quarta-feira. "Se o jogo fosse amanhã (domingo), ele não teria condições de atuar", revelou o médico Rubens Sampaio. Caso Alex fique fora, Roth deverá deslocar Juninho para o meio-de-campo. O colombiano Muñoz tem boas chances de fazer dupla de ataque com Fábio Júnior.