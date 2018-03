Tuta justifica ausência do treino A filha de menos de dois meses passou mal na noite de sexta-feira, chorou muito e não deixou Tuta dormir. Por isso, o atacante foi deitar muito tarde e acabou perdendo hora. Esta foi a desculpa que o atacante deu aos dirigentes do Palmeiras e ao técnico Celso Roth por ter faltado ao treino de sábado. O jogador voltou a trabalhar normalmente hoje, mas não escapará da punição e terá o salário descontado, embora ainda não tenha sido avisado. "Ninguém me falou nada sobre multa." E deverá ficar mais uma vez no banco de reservas, quarta-feira à noite, contra o Cruzeiro, no primeiro jogo das quartas-de-final da Taça Libertadores. O maior problema do treinador, no entanto, é o meia Alex, que continua sentindo dores no tornozelo direito. Hoje ele se arriscou a entrar no campo, em treino realizado pela manhã, na Academia de Futebol, mas não suportou as dores e acabou saindo mais cedo. Ao deixar o local, não conseguiu esconder o abatimento. "Vai ser difícil jogar na quarta." A perda de Alex será quase irreparável para Celso Roth, que tem nas mãos um time limitado tecnicamente, principalmente numa partida decisiva. "É difícil encontrar um jogador com a qualidade do Alex", afirmou o treinador.