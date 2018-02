Tuta marca, e Grêmio tem estréia vitoriosa no Gauchão Com um gol de Tuta, que fazia sua primeira partida pela equipe, o Grêmio venceu o São José, de Porto Alegre, por 1 a 0, neste sábado, e começou com o pé direito sua luta pelo bicampeonato estadual, na partida que marcou a abertura do Campeonato Gaúcho, realizada em Cidreira, no litoral gaúcho, com direito a fortes ventos, frio e chuva. A jogada do gol, que foi marcado aos 20 minutos do primeiro tempo, teve a participação de outro dos reforços recém-contratados: o meia Diego Souza, ex-Flamengo, recebeu passe do lateral Patrício e cruzou na medida para Tuta, livre na pequena área, marcar seu primeiro gol pelo tricolor gaúcho. Mesmo em vantagem, o Grêmio continuou no ataque e levou muito mais perigo do que o adversário, que em toda a partida obrigou o goleiro Galatto a apenas uma defesa. O goleiro Saja e o zagueiro Schiavi, reforços argentinos do Grêmio para a temporada, ainda têm condições físicas de jogo - devem estar prontos para a estréia na Libertadores, no dia 15 de fevereiro, contra o Cerro Porteño, em Assunção. A primeira rodada do Campeonato Gaúcho segue neste domingo, com mais sete jogos - com um time B e sem os campeões mundiais, que se reapresentaram esta semana, o Internacional enfrenta o Novo Hamburgo, jogo que também será realizado em Cidreira.