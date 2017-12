Tuta recebe atenção especial de Abel Sem fazer gols há quatro jogos, o atacante Tuta recebeu atenção especial do técnico Abel Braga durante o treino desta sexta-feira do Fluminense, em Juiz de Fora (MG), onde a equipe se prepara para o jogo de domingo contra o Juventude, no Rio. Os dois conversaram por 20 minutos no centro do campo. Abel explicou depois que o papo foi informal. Quis apenas tranqüilizar Tuta. O atleta já ficou, nesta temporada, seis partidas sem marcar um gol. ?Não me preocupo muito com isso. O importante é o Fluminense vencer. Se eu não deixar o meu gol, quem sabe o Petkovic, em uma cobrança de falta ou de escanteio, não resolve? E também tem os outros companheiros de time?, disse Tuta. Para Abel Braga, a queda de rendimento do ataque está diretamente relacionada com a má fase do Fluminense nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e na eliminação da Copa Sul-Americana.