Tuta reforça Fluminense nas semifinais O retorno do atacante Tuta, recuperado de contusão, é o principal reforço do Fluminense para a decisiva disputa da semifinal da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, sábado, contra o Vasco. A volta do jogador aumentou o ânimo nas Laranjeiras, principalmente, porque o adversário foi o último a derrotar o Tricolor, antes de o time iniciar a atual seqüência de sete vitórias consecutivas, o que não ocorria desde 1977. Apesar de Tuta não sentir mais dores musculares na coxa direita, o técnico do Fluminense, Abel Braga, ainda faz mistério se o escalará entre os titulares. O receio do treinador é pelo fato de o atacante estar sem atuar desde o início de março, quando se contundiu. No meio-de-campo, a volta de Diego foi confirmada e a tendência é a de que Arouca deixe a equipe. A exemplo de tudo, o meia atleta também estava com uma contusão muscular. "Não tenho mais dores e voltei a treinar normalmente. Agora é só pensar qual a melhor maneira de derrotarmos o Vasco e conquistar a vaga na final do Carioca", afirmou.