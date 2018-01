Tuta renova com o Fluminense por um ano O atacante Tuta ficará no Fluminense por mais uma temporada. Nesta terça-feira, ele se reuniu com a diretoria do time e da empresa patrocinadora do clube e acertou a renovação de seu contrato, que se encerrava no dia 31 de dezembro. Artilheiro do Fluminense em 2005, com 33 gols, Tuta disse que o grande reforço da equipe para o próximo ano será o Maracanã. Nesta temporada, o estádio Mário Filho ficou fechado devido às obras dos Jogos Pan-Americanos de 2007. ?Voltar a atuar neste estádio será maravilhoso. Jogamos algumas partidas em São Januário, mas, apesar de ser um excelente estádio, não era a nossa casa?, declarou Tuta, que tinha proposta do futebol japonês, mas preferiu permanecer no Rio. ?O Fluminense se sente muito bem no Maracanã e tenho certeza que ele será um grande aliado para conquistarmos as vitórias?. Tuta contou os planos do Fluminense para 2006. ?Conquistar o bicampeonato estadual e um título nacional?. O atacante é só elogios à estrutura do clube das Laranjeiras. ?Já me sinto em casa aqui. O ambiente é maravilhoso, o carinho da torcida e a estrutura do Fluminense me deixaram muito motivado para renovar?.