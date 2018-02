Tuta retorna ao Grêmio para pegar o Guarani pelo Gauchão O centroavante Tuta volta ao time titular do Grêmio neste sábado, contra o Guarani de Venâncio Aires, no Olímpico. O atacante era artilheiro do time até ser forçado a se afastar há um mês, por causa de um entorse no joelho esquerdo. Enquanto ele esteve de fora, o Grêmio passou por maus bocados e perdeu seus primeiros jogos no ano: para o Tolima, pela Libertadores, e para o Esportivo, em pleno Olímpico, no Gauchão. Como já está classificado para as semifinais do Estadual, o Grêmio joga apenas para cumprir tabela e quase todos os titulares serão poupados para a revanche contra o Tolima, terça-feira, no Olímpico - Tuta joga apenas para readquirir o ritmo de jogo. O técnico Mano Menezes também observará o zagueiro Teco e o volante Gavilán, candidatos a vagas no time principal. O Grêmio é líder da Chave 2, com 34 pontos. O Guarani é quinto colocado, com 17 pontos. No outro jogo deste sábado, o São José de Porto Alegre, quarto colocado, com 18 pontos, recebe o Brasil de Pelotas, sétimo, com 14 pontos, no Passo d´Areia.