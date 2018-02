Tuto fará dupla de ataque com Schwenk em time israelense O êxodo de jogadores brasileiros para equipes inexpressivas do exterior não pára de crescer. No último fim de semana, o atacante Tuto fechou a sua transferência para o Beitar Jerusalém, atual líder do Campeonato Israelense. O destaque da Ponte Preta no último Brasileirão irá atuar ao lado de Schwenk, que estava no Figueirense. A nova dupla ofensiva da equipe israelense anotou 25 gols no Nacional do ano passado - vice-artilheiro, Schwenk fez 14, três a mais que o companheiro. O Beitar já tinha em seu elenco o brasileiro Joeano Chaves, ex-Acadêmico de Portugal. "É mais um desafio em minha carreira, e espero corresponder ao investimento do clube. Jogar ao lado do Schwenk será importante, é um grande artilheiro e espero ajudá-lo a fazer ainda mais gols neste ano", disse Tuto, que jogará pela segunda vez fora do País - ele atuou por oito anos consecutivos no Japão. Com 16 partidas já disputadas, o Beitar, que não ganha o título do Nacional desde a temporada de 1997/1998, é o líder da competição com 32 pontos, dois à frente do MS Ashdod. Na próxima rodada, os dois atacantes podem estrear diante do penúltimo colocado Maccabi Herzliya.