TV antecipa jogo América x Juventus O Campeonato Paulista da Série A-1 começa a viver a décima rodada nesta terça-feira, às 20h30. Em Rio Preto, o América, que liderou a competição até a última rodada, recebe o Juventus, da Capital. A partida foi antecipada a pedido da ESPN Brasil, que transmitirá a partida ao vivo para seus assinantes. Curiosamente, os dois times perderam no final de semana. O América perdeu para o líder Santo André, por 3 a 2, enquanto o Juventus perdeu em casa para o União São João, por 2 a 0. No América, terceiro colocado com 16 pontos, o técnico Cilinho fará apenas uma mudança. O atacante Paulinho Bonfim, que ficou no banco contra o time do ABC, volta à equipe titular em lugar de Juninho. O Juventus, sexto colocado, também com 16 pontos, terá a volta do atacante Alex Alves, artilheiro da competição, com sete gols. O jogador não atuou diante do União São João por estar suspenso. Na quarta-feira mais cinco jogos completam a décima rodada. Portuguesa Santista x União Barbarense; Botafogo x Matonense, Internacional x Santo André, Rio Branco x Mogi Mirim e União São João x Ituano. O líder do Paulistão é o Santo André, com 17 pontos.