TV Cultura promove Copa de Juniores O horário nobre da TV Cultura está se abrindo mais ao esporte. A idéia é transmitir mais eventos, do futebol mas também de outras modalidades -, o que ainda depende de se bater o martelo com relação a patrocinadores. De toda forma, está reservado o período entre 20h e 21h nos dias de semana - incluídos os programas "Cartão Verde", com Juca Kfouri, às segundas-feiras; "De Fininho", com o ex-tenista Fernando Meligeni, com esportes radicais e olímpicos, às terças; a Copa Cultura de Futebol Júnior às quartas (nesse dia, das 19h às 21h, com jogos também aos domingos, às 13h30). E se a quinta-feira está aberta, a sexta retoma um dos programas mais tradicionais da tevê brasileira: "Os Grandes Momentos do Esporte". A apresentadora Débora Menezes deverá ficar com o "Hora do Esporte" a partir das 19h45. Poderá haver ainda um bloco de esportes no jornal "Diário Paulista", que irá ao ar ao meio-dia. Flávio Adauto, diretor do Núcleo de Esportes, será responsável pelas transmissões de eventos e competições; Hélio Alcântara, chefe de Redação, segue à frente dos programas esportivos. A maior novidade, apresentada na coletiva na emissora hoje por Marcos Mendonça, presidente da TV Cultura, é com relação à competição para jogadores com menos de 20 anos, de grandes clubes de São Paulo e do Rio de Janeiro: a Copa Cultura terá suas partidas como preliminares da Copa do Brasil, às quartas e domingos. Com custo em torno de R$ 3 milhões para sete meses e atingindo todo o País via parabólicas, começará com Fluminense e São Paulo às 13h do próximo domingo, independentemente de se fechar patrocínio até lá. Flávio Adauto não vê problemas com relação à grade de tevê, se a programação esportiva estiver com um bom ibope, como aconteceu na Copa São Paulo de Juniores, em janeiro, que serviu como "laboratório". O diretor acredita que a programação esportiva, então, poderia se estender além dos 60 minutos no horário nobre reservado durante a semana. As decisões, nesse caso, caberão a Mauro Garcia, o diretor de Programação.