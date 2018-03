TV ignora São Caetano na Libertadores Não ter tanta expressão no cenário nacional tem sido muito complicado para o São Caetano. Prova disso é que, na fase semifinal da Copa Libertadores da América, nenhuma emissora de televisão, tanto aberta quanto a cabo, transmitirá o jogo da noite desta terça-feira (21h40) contra o América do México, em São Caetano. "Nós ficamos um pouco tristes com essa situação. Já estamos no segundo ano consecutivo na Libertadores mas, mesmo assim, eles preferem transmitir outros jogos. Isso me deixa triste, porque é a única equipe paulista e ninguém mostra", lamentou Genivaldo Leal, diretor de futebol do São Caetano. Leia mais no Jornal da Tarde