TV iraniana visita o Palestra Itália Pelo segundo ano consecutivo, o Palmeiras recebe a visita de uma equipe da tevê do Irã na Academia de Futebol. De acordo com uma free lancer contratada como intérprete pela embaixada iraniana no Brasil, o futebol brasileiro é muito apreciado no Irã. O documentário sobre o futebol brasileiro fez tanto sucesso em 2003 que a equipe resolveu fazer uma nova versão, em 2004. Além dos clubes, a equipe iraniana de tevê vai documentar como funcionam as redações de alguns jornais brasileiros, entre eles O Estado e o JT.