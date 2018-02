TV mostra Série A2 em novo horário Após folgar na Quarta-feira de Cinzas, os times que participam do Campeonato Paulista da Série A2 voltam com muitas novidades. A ESPN Brasil confirmou a transmissão do jogo entre Francana e Oeste, em Franca, em dia e horário novos: domingo, às 11 horas. A emissora costumava transmitir a Série A2 nas noites de sábado. O Bandeirante, que perdeu o mando de dois jogos, um já cumprido, após incidentes com a torcida em seu estádio, fará o jogo contra o Taquaritinga, neste domingo, em Itápolis. Enquanto isso, a direção do Bragantino está confiante na conquista dos três pontos da partida com o São José, que escalou o volante Edilson irregularmente. O julgamento acontecerá na próxima segunda-feira. O Paulista da Série A2 tem 16 times, divididos em dois grupos de oito. Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para as semifinais. O último colocado de cada grupo será rebaixado para a Série A3. No Grupo 2, o Sãocarlense, lanterna com apenas três pontos, já é o virtual rebaixado, enquanto no Grupo 1 há muito equilíbrio. Bandeirante, Mirassol e Comercial estão brigando para fugir da lanterna. A antepenúltima rodada começa sábado à tarde com o jogo entre Nacional e Sãocarlense. Os outros setes jogos serão disputados no domingo.