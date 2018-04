TV pressiona e CBF muda dia de jogo do Corinthians

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atendeu um pedido da TV Globo e mudou nesta terça-feira a data do jogo entre Corinthians e Vasco pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, o duelo acontecerá no dia 28 deste mês, numa quarta-feira, às 21h45. O local da partida continua o mesmo: no Estádio do Pacaembu. Inicialmente, o jogo deveria ser disputado com o restante da rodada, entre os dias 24 e 25 - sábado e domingo, respectivamente. No entanto, a CBF mudou a data para fechar um "buraco" na programação das redes de TV, já que nenhuma partida estava marcada para o dia 28 - além da Globo, a Band transmite o Nacional. Corinthians e Goiás lutam contra o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. No último domingo, as duas equipes se enfrentaram e empataram por 1 a 1, resultado que manteve os corintianos fora da zona de rebaixamento. O time de Parque São Jorge tem um ponto de vantagem sobre os goianos. Tradicionalmente, as duas últimas rodadas do Brasileirão, por pontos corridos, era disputada no mesmo dia e horário, a não ser que a partida não influenciasse nas duas pontas da tabela, seja pela luta do título ou vaga na Libertadores, ou o rebaixamento à Série B. Para pegar o Vasco, o técnico Nelsinho Baptista terá três desfalques. O atacante Finazzi, o volante Moradei e o zagueiro Zelão receberam o terceiro cartão amarelo e terão de cumprir suspensão automática.