TV quer Corinthians x São Paulo no Brinco No dia 15, Corinthians e São Paulo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Onde o clássico vai ser disputado? Quem optou pela resposta óbvia - Morumbi - corre sério risco de ter errado. Sem opção atrativa de transmissão para a capital, a Rede Globo, detentora dos direitos, faz forte pressão no Parque São Jorge (o Corinthians é o mandante) para que o jogo seja transferido. A solução já foi encontrada: o Brinco de Ouro, em Campinas. Horário e data permanecem inalterados. Segundo informações levantadas pela Agência Estado, a negociação para atender ao pedido da emissora carioca se arrasta desde o início da semana. "A primeira idéia foi levar a partida para Ribeirão Preto", revela fonte envolvida nas conversas. "Acontece que o custo dessa mudança é alto, uma vez que seria necessário fretar um vôo, além da hospedagem das duas delegações. Então optou-se por Campinas, que é próximo." O contato com o Guarani, clube proprietário do Brinco, foi facilitado pela presença do ex-meia corintiano Neto, hoje gerente de Futebol da equipe campineira. Chegou-se à conclusão de que serão colocados à venda 40 mil ingressos. "O Neto chegou a propor 50 mil, mas achamos melhor manter em 40 mil mesmo. É mais seguro", acrescentou o negociante. O anúncio oficial só não foi feito ainda por causa da preocupação em não contrariar o Estatuto do Torcedor. O documento não proíbe, porém impõe uma série de restrições à alteração. Como o argumento de que seria bom para a Globo não "cola", a hipótese mais indicada no momento é aproveitar-se do jogo entre São Caetano e Santos, no ABC. Nesse caso, seria alegado que haveria risco de se disputar duas partidas que envolvem três dos maiores clubes do Estado em locais tão próximos.