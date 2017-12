TV vai apostar no Palmeiras em 2004 Entusiasmados com o retorno publicitário obtido com a transmissão exclusiva das partidas do Palmeiras na Série B, executivos da Rede Record seguirão apostando no clube em 2004. A emissora deve confirmar nos próximos dias a exibição de um amistoso da equipe de Jair Picerni contra o Comercial de Ribeirão Preto. O jogo deve acontecer em Ribeirão provavelmente na noite do dia 17, um sábado, data prevista para o encerramento da pré-temporada que será realizada em Águas de Lindóia. Será a primeira partida do Palmeiras na temporada. No Paulistão, a estréia acontecerá contra o Paulista, dia 21, no Palestra Itália. Por outro lado, o diretor de Futebol Mario Gianini negou contatos com o lateral-esquerdo Kauê, do Ituano, para substituir Lúcio, que não acertou a renovação de seu contrato. Segundo um membro da comissão técnica, a equipe necessita de um jogador mais experiente para ocupar a posição. Zé Carlos, do São Caetano, segue como primeira opção, mas Gilmar Rinaldi, empresário do atleta, disse que dificilmente ele irá deixar o ABC. "Não existe nada no papel que garanta que o Zé Carlos vá permanecer no São Caetano, mas a prioridade foi concedida ao presidente Nairo Ferreira de Souza, que planeja montar um grande time para a Libertadores", garante o empresário. Embora a diretoria garanta que a negociação com Lúcio está encerrada, o auxiliar técnico Fred Smânia espera contar com o jogador. "Liguei para ele e mostrei como é importante para o grupo."