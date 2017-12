TV vai mostrar a volta de Ronaldo A partir do domingo Ronaldo será considerado novamente um jogador em atividade. Depois de 16 meses longe dos gramados oficiais, o atacante brasileiro volta em amistoso da Inter de Milão contra o atual campeão africano, Enyimba, que conta com nove titulares da seleção da Nigéria. A partida será às 13h (horário de Brasília), com transmissão pela Sportv. O programa Domingão do Faustão também exibirá lances do jogo, cuja renda será doada metade para o projeto Criança Esperança, iniciativa da TV Globo, e metade para a Unesco, da qual Ronaldo é embaixador contra a pobreza. A volta do jogador já é anunciada pelo clube milanês e sua imagem vendida para iniciativas promocionais do campeonato italiano, que começa no domingo seguinte, dia 26. A partida contra o time nigeriano é também uma forma de apresentar a equipe da Inter para esta temporada. Ronaldo deve jogar uma parte da primeira partida do campeonato e iniciar, assim, um retorno gradual. Estima-se que até novembro ele esteja capacitado para disputar todos os jogos de seu clube e da seleção brasileira durante os 90 minutos de cada um. "A programação do seu retorno está sendo cumprida tal como prevista", diz Rodrigo Paiva, assessor de imprensa de Ronaldo. "Nada foi feito às pressas e assim continuará sendo, pois é natural que um jogador parado há tanto tempo tenha de adquirir ritmo de jogo aos poucos." Ronaldo teve algumas dores musculares no período desde a volta à Itália, em junho. Disputou partidas promocionais e jogos-treinos e fez a pré-temporada ao lado de seus companheiros da Inter. "Será como foi com o Vieri. No começo ele não jogará partidas inteiras e terá de descansar entre elas." Segundo Paiva, a venda de bilhetes da Inter para a temporada já está batendo o recorde.