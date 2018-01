TVs devem transmitir a Série B O maior problema para a realização do Campeonato Brasileiro da Série B está perto de ser resolvido. A TV Record e a Globosat/SporTV deverão fazer a transmissão do campeonato. Foi o que garantiu nesta segunda-feira Eduardo Negrão, diretor-executivo da Futebol Brasil Associados (FBA), entidade responsável pela Segunda Divisão do futebol brasileiro. A menos de 15 dias da abertura da competição, prevista para o dia 26, porém, apenas o formato e a data de início foram definidos. Cotas dos clubes, contratos de televisão e patrocinadores serão discutidos nesta semana. ?O grande problema para que tudo seja definido é o da transmissão por tevê. Acredito que até quarta-feira à tarde tudo seja resolvido. Tentamos resolver esse impasse desde dezembro?, diz Eduardo Negrão. O SporTV quer pagar R$ 10 milhões pela exclusividade do campeonato, mas a FBA quer R$ 5 milhões e uma cláusula que garanta negociar com um canal aberto. Agnelo Queiroz, ministro do Esporte, segundo Negrão, se comprometeu a ajudar o campeonato, em uma reunião realizada na semana passada. Queiroz está mediando a questão das passagens aéreas para os clubes. Os 24 clubes disputarão duas vagas à divisão de elite. A fórmula é a seguinte: as equipes jogam entre si em turno único e as oito mais bem classificadas serão divididas em dois grupos de quatro. Dessa fase saem dois de cada grupo, que disputam mais um quadrangular. Os dois melhores sobem para a Primeira Divisão. Negrão também confirmou que a CBF arcará com as despesas da arbitragem, incluindo deslocamentos, além de bancar os exames antidoping. ?O custo varia de R$ 2,5 a R$ 3 mil, dependendo do árbitro.?