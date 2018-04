Tymoshchuk vai deixar o Bayern no fim da temporada O volante Anatoliy Tymoshchuk revelou nesta terça-feira que vai deixar o Bayern de Munique após o encerramento da temporada 2012/2013 do futebol europeu. De acordo com Karl-Heinz Rummenigge, chefe-executivo do clube, o jogador ucraniano ainda não revelou qual será o seu destino.