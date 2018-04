Uberaba vence e abre vantagem na Série D do Brasileiro

Agora, o clube pode até perder por um gol de diferença que ainda assim avança na competição. O time mineiro também se classifica se for derrotado por 2 a 1. Neste sábado, Alemão foi o nome do jogo e marcou os dois gols do Uberaba.

Em Juiz de Fora, Tupi e Macaé empataram por 1 a 1. Fabrício Soares abriu o placar para o time mineiro aos seis minutos. O clube fluminense deixou tudo igual no finalzinho do jogo, num gol de Gedeil, aos 44 minutos da etapa final. Agora, o Macaé precisa de um empate sem gols para se classificar pelo índice técnico, uma vez que a equipe já tem presença garantida na próxima fase.

Com o novo regulamento, Macaé e Chapecoense já estão classificados por terem as pontuações mais altas na somatória das fases anteriores. Três partidas encerram os confrontos de ida da terceira fase no domingo.

Confira os jogos de ida da terceira fase da Série D:

Sábado

Tupi-MG 1 x 1 Macaé-RJ

Uberaba-MG 2 x 0 Araguaia-MT

Domingo

15 horas

Chapecoense-SC x Londrina-PR

16 horas

Sergipe-SE x Alecrim-RN

17 horas

São Raimundo-PA x Cristal-AP