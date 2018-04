Uberlândia vence e Tupi empata pela 2.ª fase da Série D A rodada de ida da 2.ª fase do Campeonato Brasileiro da Série D foi encerrada nesta terça-feira com dois jogos. Em um jogo bem disputado, o Uberlândia venceu o Araguaia por 3 a 2, jogando no Triângulo Mineiro. O resultado deixa a equipe mineira a um empate da vaga. O time matogrossense poderá vencer por 1 a 0 ou 2 a 1, na volta, em casa, no próximo sábado. Uma vitória por 3 a 2 do Araguaia levará a decisão aos pênaltis.