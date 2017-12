U.Católica vence o Cerro por 1 a 0 O Universidad Católica venceu o Cerro Porteño por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, em Santiago do Chile, em partida válida pelo Grupo A da Copa Mercosul. O único gol da partida foi marcado por José Luis Díaz, aos 14 minutos do segundo tempo. Com esse resultado, a equipe sobe para seis pontos ganhos e assume a vice-liderança do grupo, atrás do Cerro, que tem sete. Boca Juniors, é o terceiro com dois pontos e o Vasco da Gama, o lanterna, com apenas um ponto ganho até aqui.