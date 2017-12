Ucrânia busca reabilitação diante da Arábia Saudita Ucrânia e Arábia Saudita tentam manter as chances de classificação para as oitavas-de-final da Copa do Mundo e apagar a má impressão deixada na primeira rodada do Grupo H: enquanto os ucranianos deram vexame e levaram 4 a 0 da Espanha, os árabes venciam a Tunísia até os 47 minutos do segundo tempo, quando levaram o gol de empate numa bola aérea. O técnico Oleg Blolhin deve lançar o zagueiro Chigrinsky para o lugar de Vashchuk, que foi expulso ao cometer um pênalti sobre Fernando Torres na estréia - na verdade, a falta foi cometida fora da área. Os atacantes Rebrov e Vorobey, que entraram no segundo tempo, voltam para o banco. O astro da equipe, Shevchenko, já recuperado da lesão no joelho que ameaçou sua presença na estréia, lamentou a derrota, e disse que a equipe enfrentará os árabes com espírito de decisão. "A derrota não foi boa, mas sabíamos que seria o jogo mais difícil. Restam duas partidas e temos que jogar como se fossem decisões", adverte o capitão do time, que diz ter gostado da atuação dos árabes contra a Tunísia, depois de assistir à partida em videotape. "É nossa última chance, e vamos entrar em campo conscientes disso." A seleção da Arábia Saudita mantém o respeito pela Ucrânia, primeira seleção européia a se classificar para a Copa, num grupo que tinha a Turquia, terceira colocada em 2002, a Grécia, atual campeã européia, e a Dinamarca. "Não é porque eles perderam de 4 a 0 para a Espanha que o jogo será fácil", afirma o veterano atacante Al-Jaber. Para o técnico, o brasileiro Marcos Paquetá, os 15 primeiros minutos serão cruciais para definir o resultado da partida. Ele se mostra otimista com as chances de classificação da equipe. "É um jogo muito importante e vamos fazer de tudo para ganhar", afirmou. A Arábia tenta quebrar um jejum de 12 anos sem vitória em Copas - a última foi o 1 a 0 sobre a Bélgica em 1994, nos Estados Unidos, quando a seleção chegou pela única vez às oitavas-de-final - cairia contra a Suécia, nas oitavas-de-final, derrotada por 3 a 1. Ficha técnica Arábia Saudita x Ucrânia Arábia Saudita - Zaid; Dokhi, Sulaimani, Al Ghamdi e Al Montashari; Al Khariri, Noor, Al Temyat e Tukar; Al Jaber e Al Khatani. Técnico: Marcos Paquetá. Ucrânia - Shovkovsky; Yezersky, Rusol, Chigrinsky e Nesmachny; Husin, Timoshchuk, Shelayev e Rotan; Shevchenko e Voronin. Técnico: Oleg Blokhin. Árbitro: Graham Poll (Inglaterra). Local: AOL Arena, em Hamburgo. Horário: 13 horas (de Brasília).