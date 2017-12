Ucrânia chega, e todas as seleções já estão na Alemanha A poucas horas do início da Copa, a seleção da Ucrânia desembarcou na Alemanha na tarde desta sexta-feira (horário local). Com isso, todas as 32 seleções classificadas já se encontram em solo alemão. A delegação ucraniana veio de Luxemburgo, onde nesta quinta venceu a seleção local por 3 a 0, no último amistoso realizado antes da estréia no Mundial, marcada para a próxima quarta-feira, contra a Espanha, em Leipzig. Logo após o desembarque, os ucranianos partiram para a concentração, em Potsdam, no lado leste do país. Com isso, será a única das 32 seleções que escolheu uma sede em uma região da ex-Alemanha Oriental. Ucrânia e Espanha estão no grupo H, que conta ainda com Tunísia e Arábia Saudita, que também se enfrentam no dia 14, em Munique.