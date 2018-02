Ucrânia derrota o Japão em amistoso Em uma partida amistosa entre duas seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, a Ucrânia venceu o Japão por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Kiev (capital ucraniana). O gol foi marcado numa cobrança de pênalti convertida por Gusin, aos 44 minutos do segundo tempo. A Ucrânia conseguiu sua vaga no Mundial ao terminar em primeiro lugar no Grupo 2 das Eliminatórias Européias. O Japão, comandado pelo brasileiro Zico, carimbou seu passaporte com a liderança no Grupo 2 das Eliminatórias Asiáticas. Também nesta quarta, outros dois países classificados para a Copa se enfrentaram num amistoso. Em Seul, a Coréia do Sul bateu o Irã por 2 a 0. Os gols dos sul-coreanos foram marcados por Cho Won-Hee e Kim Jin-kyu.