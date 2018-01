Ucrânia ?descobre? os brasileiros Quarta à noite em Donetsk, na Ucrânia. Início do segundo tempo entre o time local, o Shakhtar, e o Schalke 04, pela 3ª fase da Copa da Uefa. Os alemães vencem por 1 a 0, gol do brasileiro Aílton. O ex-santista Elano, estreando com a camisa laranja do atual vice-campeão ucraniano, dá lançamento de 50 metros para o nigeriano Aghahowa, que quase marca. Aos 41, Jadson, revelação do último Brasileiro pelo Atlético-PR e novo número 38 do Shakhtar, avança pela ponta e cruza. O atacante Brandão, paulistano há três temporadas na Ucrânia, empata. O clube de Donetsk, estrela ascendente do Leste Europeu, descobriu a fórmula para crescer: investir em brasileiros. "Nosso time está num crescente muito grande. Pela qualidade dos jogadores que trouxeram, os bons resultados podem vir já", diz Elano, que chegou na cidade há 12 dias, treinou com frio de 20 graus negativos e ainda se adapta ao novo país. Comprado por US$ 10 milhões, o meia assinou por 5 anos e é uma das apostas do Shakhtar para evoluir. "O projeto é grande. A longo prazo, o objetivo é montar um time para chegar, para brigar por títulos europeus." A Ucrânia, do astro Shevchenko, do Milan, lidera o grupo 2 das Eliminatórias Européias para a Copa da Alemanha. O Shakhtar ganha projeção no continente e se junta ao Dínamo de Kiev para que o País rivalize com a Rússia como potência do Leste. O time que contratou Jadson e Elano para a temporada, também levou o lateral Ivan, do Atlético-PR, o volante Matusalém, do Brescia, e o meia João Batista, que deixou o Galatasaray e encerrou nove temporadas na Turquia. Até julho, o meia Fernandinho, também do Atlético-PR e destaque brasileiro no Sul-Americano Sub-20, é outro a embarcar para defender o Shakhtar. Ao todo, serão sete brasileiros, o mesmo número de ucranianos. E só não são mais porque, em 2004, fracassaram investidas sobre Gustavo Nery, Cris (ex-Cruzeiro), Fabão (São Paulo) e Rodrigo, que acabou trocando o Morumbi pelo rival Dínamo. O clube de Kiev, por sinal, também segue a estratégia de recrutar brazucas: além de Rodrigo, tem os atacantes Kleber (ex-São Paulo) e Diogo Rincón (ex-Inter), além do zagueiro Rodolfo (ex-Fluminense). Após o 1 a 1 com o Schalke, o time de Donetsk vai à Alemanha e, na quinta-feira, busca vaga nas oitavas-de-final da Copa da Uefa. Fundado em 1936 e duas vezes vice-campeão soviético nos anos 1970, o Shakhtar está em franca expansão, tem moderníssimo centro de treinamento e iniciou a construção de um novo estádio. "Será todo coberto, para 50 mil pessoas", conta Elano. "A inauguração deve ser em 2006 e, até lá, o clube vai trazer mais jogadores." Do Brasil, provavelmente.