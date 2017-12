Ucrânia domina estatísticas em goleada contra árabes A goleada de 4 a 0 da Ucrânia contra a Arábia Saudita, nesta segunda-feira, em Hamburgo, é um belo exemplo da frase "os números não mentem". A equipe do craque Shevchenko dominou praticamente todas as estatísticas. Em finalizações, um banho dos europeus: 19 chutes contra a meta do goleiro árabe Mabrouk, acertando nove vezes e fazendo quatro gols, o último deles de Maksym Kalinichenko, eleito o melhor jogador da partida. A arábia Saudita não acertou um chute sequer de somente seis tentados. Os únicos pontos de equilíbrio da partida foram na posse de bola e nas faltas. Os europeus cometeram 22, uma a menos que os árabes. E ambos levaram o mesmo número de cartões amarelos: três. Em um jogo corrido, mas de baixo nível técnico, a Arábia Saudita mostrou toda a sua fragilidade, porém, ainda tem chances na competição, mesmo que pequenas. A Ucrânia, por sua vez, se recupera do fraco desempenho da primeira rodada (derrota de 4 a 0 para a Espanha) e segue firme em direção às oitavas-de-final da Copa do Mundo. Veja abaixo as estatísticas do jogo: Finalizações: Ucrânia, 19; Arábia Saudita, 6 Finalizações certas: Ucrânia, 9; Arábia Saudita, 0 Faltas cometidas: Ucrânia, 22; Arábia Saudita, 23 Cartões amarelos: Ucrânia, 3; Arábia Saudita, 3 Cartões vermelhos: Ucrânia, 0; Arábia Saudita, 0 Escanteios: Ucrânia, 6; Arábia Saudita, 2 Impedimentos: Ucrânia, 0; Arábia Saudita, 0 Posse de bola: Ucrânia, 50%; Arábia Saudita, 50% Melhor jogador da partida: Maksym Kalinichenko (Ucrânia) (Com fifaworldcup.com)