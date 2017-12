Ucrânia perde zagueiro para a Copa do Mundo O zagueiro Serhiy Fyodorov sofreu uma lesão no quadril e não defenderá a seleção da Ucrânia na Copa do Mundo da Alemanha, que começa em junho. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo Dynamo de Kiev, clube do jogador. Segundo o técnico do Dynamo, Anatoly Demyanenko, Fyodorov precisaria de três meses para se recuperar. O treinador da seleção ucraniana, Oleg Blokhin, já havia expressado na semana passada sua preocupação com alguns jogadores machucados. Blokhin explicou que a seleção possui um grupo muito pequeno de zagueiros e que seria difícil resolver os problemas pelo lado direito. Já o atacante Andrey Shevchenko contou que está melhor de uma lesão no joelho. "Estou melhorando e espero voltar bem aos treinamentos para disputar a Copa". A seleção da Ucrânia está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado da Arábia Saudita, Tunísia e Espanha.