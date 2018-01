Ucrânia pode garantir vaga na Copa A Ucrânia pode ser a primeira seleção da Europa a garantir vaga na Copa do Mundo de 2006 - sem contar a Alemanha, país sede. Basta vencer a Geórgia fora de casa e torcer por um empate entre Turquia e Dinamarca na rodada deste sábado das Eliminatórias Européias, que terá 22 jogos nos oito grupos. Os ucranianos nunca disputaram uma Copa. Liderados pelo atacante do Milan, Shevchenko, podem fazer história. O jogo contra a Geórgia será em Tbilisi, com portões fechados - a seleção local foi punida pela Fifa em razão de incidentes da torcida . Ainda no Grupo 2, Turquia e Dinamarca disputam uma partida chave. A Dinamarca diz adeus ao Mundial com uma derrota. E a Turquia tem de vencer para continuar lutando pelo primeiro lugar do grupo ou o segundo e disputar a repescagem. A rodada européia reserva também jogos importantes para as grandes forças do continente. A Itália, por exemplo, está próxima da Copa. Líder do Grupo 5, visita a Escócia. Uma vitória contra a Escócia encaminha a classificação. Portugal, sob o comando de Felipão, líder do Grupo 3, pode abrir cinco pontos de vantagem sobre a Eslováquia, se vencer o fraco Luxemburgo, neste sábado, em casa. A França, em situação delicada no Grupo 4, conta com a volta de Zidane para continuar na briga pela vaga. Recebe a inexpressiva Ilhas Faroe em Lens com a obrigação de vencer para diminuir a distância entre os ponteiros Irlanda e Suíça. A Holanda terá uma boa oportunidade para consolidar a liderança no Grupo 1 na briga contra a República Checa. Com apenas um ponto de vantagem sobre os checos, a Holanda visita a Armênia e na quarta recebe Andorra. Seis pontos no caixa. A Espanha não joga neste final de semana. Recebe a Sérvia e Montenegro na quarta-feira. Precisa vencer para continuar na luta por uma vaga sem depender de outros adversários. As Eliminatórias na Europa terão mais 24 jogos na quarta-feira.