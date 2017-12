Ucrânia se recupera e goleia a Arábia Saudita por 4 a 0 Vítima da segunda maior goleada na Copa do Mundo da Alemanha até esta segunda-feira, a Ucrânia se redimiu ao bater, sem dificuldades, a Arábia Saudita por 4 a 0, no Estádio AOL Arena, em Hamburgo. Os ucranianos seguem com chances de se classificar às oitavas-de-final. Com o resultado, a seleção do leste europeu, que foi superada pela Espanha pelo mesmo placar na estréia, assumiu provisoriamente a segunda colocação do Grupo H, com três pontos. Já os árabes, comandados pelo brasileiro Marcos Paquetá, amargam a lanterna da chave (1 ponto) e ficaram mais longe da vaga. Empurrada pela sua torcida, que compareceu em peso no estádio, os ucranianos chegaram ao primeiro gol logo aos 3 minutos da partida. Em cobrança de escanteio, Oleg Gusev alçou na área e o zagueiro Andriy Rusol, de mau jeito, empurrou com o joelho para o fundo das redes. A bola passou no meio das pernas do goleiro Mabrouk Zaid antes de entrar. Um pouco mais organizada em campo, a Ucrânia ampliou a vantagem aos 35. Anatoliy Tymoschuk tocou para Sergiy Rebrov na intermediária. O atacante do Dynamo Kiev arriscou de longe e colocou a bola no canto direito do goleiro saudita, que escorregou e não conseguiu fazer a defesa. Na segunda etapa, a equipe do leste europeu chegou ao terceiro tento, com menos de um minuto. Sumido na primeira parte da partida, Shevchenko recebeu cruzamento da esquerda e cabeceou sem chances para Mabrouk Zaid. Esse foi o primeiro tento da estrela ucraniana na história dos Mundiais. O time dirigido pelo treinador Oleg Blokhin quase fez mais um aos 19. Voronin lançou Kalinichenko, que invadiu área e chutou forte, acertando o travessão. Mas, aos 39, o meia do Spartak Moscou recebeu um passe de Shevchenko e, livre, empurrou para o gol vazio. Na última rodada do Grupo H, a Ucrânia pega a Tunísia, na próxima sexta-feira, em Berlim. No mesmo dia, a Arábia Saudita tenta conquistar a primeira vitória no Mundial diante da Espanha, em Kaiserslautern. Ficha técnica: Arábia Saudita 0 x 4 Ucrânia Arábia Saudita: Zaid; Al-Dokhi (Khathran), Al-Montashari, Tukar e Sulimani; Al-Ghamdi, Aziz, Khariri e Noor (Al-Jaber); Al Khatani e Ameen (Mouath). Técnico: Marcos Paquetá. Ucrânia: Shovkovsky; Nesmachny, Gusev, Sviderskiy e Rusol; Kalinichenko, Tymoschuk, Shelayev e Rebrov (Rotan); Voronin (Gusin) e Shevchenko (Milevskiy). Técnico: Oleg Blokhin. Gols: Rusol, aos 3, e Rebrov, aos 35 minutos do primeiro tempo; Shevchenko, ao 1, Kalinichenko, aos 39 minutos do segundo tempo. Árbitro: Graham Poll (Inglaterra). Cartões amarelos: Nesmachniy, Kalinichenko, Sviderskiy, Al-Dokhi, Al-Ghamdi e Khariri. Local: AOL Arena, em Hamburgo.