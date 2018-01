Ucrânia vai à sua primeira Copa O empate por 1 a 1 com a Geórgia, fora de casa, neste sábado, foi o suficiente para a Ucrânia conseguir a classificação para a primeira Copa do Mundo de sua história com duas rodadas de antecipação. O resultado manteve o time do atacante Schevchenko na liderança do Grupo 2 com 24 pontos, número que só pode ser alcançado pela Grécia, que, no entanto, leva desvantagem no critério de desempate por ter perdido um jogo e empatado outro no confronto direto com os ucranianos. A Ucrânia ainda foi beneficiada com o empate por 2 a 2 entre Turquia e Dinamarca, que tirou a possibilidade dos turcos - vice-líderes da chave com 17 pontos - chegarem ao primeiro lugar. Pelo Grupo 3, a Rússia assumiu a segunda colocação com 18 pontos em nove jogos, ao lado da Eslováquia, ao bater Liechtenstein por 2 a 0. O líder é Portugal, que tem 20 pontos e ainda neste sábado enfrenta Luxemburgo. Sem chances de classificação, a Estônia bateu a igualmente eliminada Letônia por 3 a 1.