Ucrânia vai jogar contra a Itália para ganhar, diz Blokhin O técnico da Ucrânia, Oleg Blokhin, disse nesta quinta-feira que sua seleção vai entrar em campo contra a Itália, pelas quartas-de-final, sabendo que, qualquer que seja o resultado, eles já alcançaram uma façanha histórica. No entanto, embora tenham superado a meta de chegar às oitavas-de-final, os ucranianos não querem deixar o Mundial e pretendem criar dificuldades para os italianos. "Não temos medo de enfrentar a Itália, e vamos jogar livres de pressão. Nós vamos jogar para vencer. Eles estão muito mais pressionados porque são favoritos e nós já alcançamos nosso objetivo. Já fizemos história". Estreante em Mundiais, a Ucrânia realizou excelente campanha nas Eliminatórias européias, mas vem sendo criticada pelo futebol nada inspirado que foi apresentado nos quatro jogos já realizados na Alemanha. "As pessoas estão dizendo que estamos jogando um futebol prático e modesto. Mas eu gosto do futebol que estamos jogando, e que nos levou às quartas-de-final", argumentou Blokhin. Itália e Ucrânia se enfrentarão nesta sexta-feira, às 16 horas (horário de Brasília), em Hamburgo.