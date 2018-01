Ucrânia vence e dispara na liderança A Ucrânia ficou mais próxima de disputar sua primeira Copa do Mundo ao derrotar o Casaquistão por 2 a 0, neste sábado em Kiev. Mais uma vez comandada pelo atacante Shevchenko, seu principal jogador, a seleção ucraniana passou a somar 20 pontos, cinco à frente da Grécia. Os gols foram marcados por Shevchenko e Avdeyev (contra), um em cada tempo. A seleção ucraniana também foi beneficiada pelo empate de 0 a 0 entre Turquia e Grécia, em Istambul. Na próxima quarta-feira a Ucrânia vai disputar um jogo decisivo contra a Grécia, no campo do adversário. No outro jogo deste sábado pelo Grupo 2, a Albânia venceu a Geórgia por 3 a 2. A classificação do Grupo 2: 1) Ucrânia, 20 pontos; 2) Grécia, 15; 3) Turquia, 13; 4) Dinamarca e Albânia, 9; 6) Geórgia, 5; 6) Casaquistão, 0. Próximos jogos, quarta-feira: Casaquistão x Turquia, Grécia x Ucrânia e Dinamarca x Albânia.