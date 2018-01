Ucrânia vence e fica perto da vaga A Ucrânia venceu a Grécia por 1-0 fora de casa e está a uma vitória da Copa do Mundo, enquanto os atuais campeões europeus foram ultrapassados pela Turquia na tabela e estão em situação complicada. Liderados pelo craque do Milan, Andriy Shevchenko, os ucranianos só precisam de uma vitória sobre a Albânia, em Kiev, na próxima rodada, para garantir vaga na Copa do Mundo pela primeira vez na sua história. A Ucrânia lidera o Grupo 2, com 23 pontos, sete à frente da Turquia e oito a mais que a Grécia. O gol da vitória ucraniana em Atenas foi marcado por Andriy Gusin, aos 37 minutos do segundo tempo. Enquanto isso, a Turquia goleava o lanterna Cazaquistão por 6-0 e a Dinamarca (quarta colocada, com 12 pontos e um jogo a menos) mantinha suas poucas chances de classificação vencendo a Albânia por 3-1. Pelo Grupo 7, a Espanha também se complicou ao empatar com a Bósnia por 1-1. Os donos da casa dominaram a partida, mas perderam muitos gols e só conseguiram empatar aos 51 minutos do segundo tempo, por meio de Carlos Marchena. Agora, a Espanha lidera o grupo com 13 pontos, um a mais do que Sérvia e Montenegro, que no entanto tem um jogo a menos. No Grupo 3, a seleção portuguesa, treinada por Luiz Felipe Scolari, manteve a vantagem de três pontos na liderança ao vencer a Estônia por 1-0, em Tallinn, com um gol do atacante Cristiano Ronaldo. O segundo lugar do grupo é ocupado pela Eslováquia, que goleou Luxemburgo por 4-0, também fora de casa. A Holanda goleou a Finlândia por 4-0, fora de casa, e se manteve na ponta do Grupo 1, um ponto à frente da República Tcheca, que atropelou a Macedônia por 6-1 com direito a quatro gols do grandalhão Jan Koller. No Grupo 4, o mais equilibrado das eliminatórias européias, a Irlanda se tornou a nova líder ao bater as Ilhas Faroe, fora de casa, por 2-0. Os irlandeses têm 13 pontos em sete jogos e são seguidos na tabela por Suíça (12 pontos em seis jogos), Israel (11 pontos em sete jogos) e a decepcionante França (dez pontos em seis jogos). Por fim, Bielo-Rússia e Escócia empataram em 0-0 pelo Grupo 5, que é liderado pela Itália; e a Islândia venceu Malta por 4-1 pelo Grupo 8, cujo líder é a Croácia.