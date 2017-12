Ucrânia vence seu penúltimo amistoso antes da Copa A Ucrânia venceu o penúltimo amistoso antes do inicio da Copa do Mundo, ao bater a Líbia por 3 a 0 nesta segunda-feira, no Estádio Glemeindesportplatz, na Suíça. Os gols saíram apenas no segundo tempo: Volodimir Yezerski, aos quatro minutos, Olexiy Belik, aos 41, e Andriy Vorobei, aos 43. O técnico Oleg Blokhin espera que este tenha sido o último jogo sem Andriy Shevchenko. O atacante deve voltar à equipe titular da Ucrânia no amistoso de quinta-feira contra Luxemburgo, o último da seleção antes de sua estréia na Copa, dia 14, contra a Espanha, em Leipzig. O jogador, que acaba de acertar sua transferência para o Chelsea, se recupera de uma lesão no joelho sofrida no fim da temporada, ainda jogando pelo Milan, e desfalcou a seleção nas últimas partidas da preparação para o Mundial. "Se tudo correr bem, ele estará em campo em Luxemburgo", afirmou o técnico Oleg Blokhin. Para esse jogo, Rebrov também deseja contar com outro atacante, Rebrov, que se contundiu já na fase final de treinamentos. "Tomara que ele já esteja em forma", explicou o treinador. Nos amistosos anteriores, a Ucrânia havia vencido a Costa Rica por 4 a 0 e empatado com a Itália, sem gols.