Udinese abre as portas para Amoroso Em meio a conturbada situação que vive com o Borussia Dortmund, com ameaças de rompimento de contrato de ambos os lados, o atacante Amoroso ao menos tem o consolo de ser querido em um clube europeu. Nesta quarta-feira, o diretor geral da Udinese, Pierpaolo Marino, garantiu que espera de braços abertos o jogador brasileiro, que já defendeu a equipe italiana. ?Em Udine nos o estimamos, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal. Ele sabe que se quiser voltar, encontrará as portas abertas?, disse. ?Só devemos negociar nossos parâmetros financeiros, que são com certeza inferiores aos do Dortmund?, finalizou.