Udinese anuncia contratação de Ryder Matos, ex-Palmeiras

Ryder Matos tem 22 anos e foi um dos 25 reforços contratados pelo Palmeiras no ano passado. Em meio ao volumoso elenco, praticamente não teve oportunidades e saiu do clube no meio do ano sem deixar muitas saudades. Agora, assinou contrato com a Udinese por quatro anos e meio, até junho de 2020.

Nascido na Bahia, Ryder Matos começou a carreira nas divisões de base do Vitória, onde foi observado e levado para a Fiorentina. No clube italiano, sofreu com a falta de espaço e foi emprestado diversas vezes, para o Bahia, o Córdoba-ESP e o Palmeiras. Na segunda metade do ano passado, atuou pelo Carpi, também emprestado.