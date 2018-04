Udinese bate Lazio e acirra disputa pela Liga Europa

O quarto e o quinto colocados do Italiano irão assegurar um lugar na Liga Europa, sendo que hoje a Fiorentina ocupa o quarto posto da tabela, com 55 pontos, e a Roma, na quinta posição, tem os menos 51 pontos de Udinese e Lazio.

O gol da vitória da Udinese sobre o time romano no Estádio Friuli foi marcado por Antonio Di Natale, aos 19 minutos do primeiro tempo. Gabriel Silva, ex-Palmeiras, cruzou da esquerda para o atacante pegar de primeira, em um belo voleio, no contrapé do goleiro Marchetti, para decretar o 1 a 0 diante da equipe dos brasileiros Hernanes e André Dias.

No outro jogo disputado neste sábado pela 33.ª rodada do Campeonato Italiano, Genoa e Atalanta empataram por 1 a 1, em Gênova. O resultado acabou sendo péssimo para o time da casa, que encabeça a zona de rebaixamento, na 18.ª posição, com 29 pontos, um atrás do Siena, primeiro clube fora da área de descenso da tabela. Já a equipe de Bérgamo chegou aos 38 pontos com o empate deste sábado e ficou na 13.ª posição.

Os dois gols da partida realizada no Estádio Luigi Ferraris aconteceram nos minutos iniciais. Aos 6, Antonio Flores abriu o placar para o Genoa. Porém, logo aos 8, Cristiano Del Grosso assegurou a igualdade aos visitantes.