Udinese bate o Siena na Itália A Udinese bateu o Siena por 3 a 2, neste sábado, fora de casa, na abertura da sétima rodada do Campeonato Italiano. Michele marcou os três gols do Siena. Chiesa e Bertotto (contra) descontaram. O resultado deixou a Udinese com 12 pontos, seis a menos que a líder Juventus, que joga ainda neste sábado contra o Messina. O Siena tem 10 pontos.