Udinese encosta e Roma goleia A goleada da Roma sobre o Parma, por 5 a 1, neste domingo, foi especial para o meia-atacante Totti. Afinal, ele marcou dois gols e, com 108 no total, tornou-se o maior artilheiro do seu clube na história do Campeonato Italiano - superou Roberto Pruzzo, que fez 106. No momento em que bateu o recorde, no seu primeiro gol do jogo, Totti tirou o uniforme e mostrou uma camiseta com o número 107 escrito na frente e nas costas, ?... volte solo con te" (... vezes só com você). Além dos dois gols de Totti, Cassano fez mais dois e Montella marcou o outro da Roma - Bovo descontou para o Parma. Apesar da boa vitória, a equipe romana tem apenas 23 pontos e continua longe da líder Juventus, que chegou aos 39 após empate com o Milan no sábado. Quem também venceu neste domingo foi a Inter de Milão, que fez 1 a 0 sobre o Brescia e chegou aos 24 pontos. Nos demais jogos do dia: Bologna 2 x 0 Reggina, Fiorentina 2 x 0 Chievo, Lecce 1 x 4 Sampdoria, Siena 1 x 1 Livorno e Udinese 3 x 0 Lazio.