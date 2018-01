Udinese ganha e encara Lazio nas oitavas da Copa da Itália

A Copa da Itália conheceu nesta quarta-feira mais três equipes classificadas às oitavas de final, fase em que os oito melhores times da última edição do Campeonato Italiano farão suas estreias. No dia anterior, Milan, Spezia e Torino avançaram. Agora os vencedores foram Udinese, Verona e o surpreendente Alessandria, que eliminou o Palermo, na Sicília.

Com dois gols do veterano atacante Antonio Di Natale, a Udinese derrotou a Atalanta por 3 a 1, em Údine. Os outros gols do jogo foram de Stipe Perica, para os mandantes, e de Gaetano Monachello, para os visitantes. Nas oitavas de final, o rival da Udinese será a Lazio, atual vice-campeã da Copa da Itália, em Roma, daqui duas semanas.

Atual líder isolado do Campeonato Italiano, o Napoli conheceu nesta quarta-feira o seu adversário. Será o Verona, lanterna da Série A, que em casa ganhou do Pavia, da terceira divisão, com um gol no final do lateral-direito Cláudio Winck, ex-Internacional. O duelo será no próximo dia 16, no estádio San Paolo, em Nápoles.

Por fim, a grande surpresa do dia. Na Sicília, o Alessandria, clube da terceira divisão, eliminou o Palermo com uma vitória por 3 a 2. O rival nas oitavas de final será o Genoa, em Gênova.