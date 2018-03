Udinese garantida na Liga dos Campeões A Udinese empatou em casa com o Milan por 1 a 1, neste domingo, e conquistou a quarta vaga da Itália na próxima edição da Liga dos Campeões. Com o empate, o time de Údine terminou o campeonato com 62 pontos, um à frente da Sampdoria, que também ficou no empate (0 a 0) com o Bologna. Junto com a Inter de Milão, que empatou sem gols com a Reggina, a Udinese terá que jogar uma fase preliminar na Liga dos Campeões. Juventus e Milan já estão classificados para a fase de grupos da competição européia. O time de Turim, campeão com uma rodada de antecedência, goleou em casa o Cagliari por 4 a 2 e levantou a taça depois da partida. Na briga pelo rebaixamento - a Atalanta já havia caído -, sobrou para o Brescia, que perdeu fora de casa para a Fiorentina por 3 a 0 e ficou com 41 pontos. Com um ponto a mais, três equipes terminaram empatadas - Parma, que empatou com o Lecce por 3 a 3, Bologna e Fiorentina. Como teve um desempenho melhor no confronto direto entre os três, o time de Florença se livrou da degola. Parma e Bologna terão que disputar dois jogos para definir o último rebaixado. Nos outros jogos da rodada, o Siena venceu a Atalanta por 2 a 1, Messina e Livorno empataram por 1 a 1, Palermo e Lazio ficaram no empate em 3 a 3 e a Roma não saiu do 0 a 0 com o Chievo Verona.