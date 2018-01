Udinese se mantém na quarta posição A Udinese empatou na manhã deste domingo por 3 a 3 contra a Roma em um jogo emocionante - chegou a estar perdendo por dois gols - e continua na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. É que com este ponto somado chega aos 49 e se mantém na quarta colocação na classificação, posição que deve lhe garantir uma vaga na fase classificatória do torneio. Quem poderia ter lhe passado na classificação é a Sampdoria, que conseguiu um bom resultado ao empatar sem gols com o Cagliari, na casa do adversário. A Sampdoria está em quinto lugar, com 48 pontos. E o sexto é o Palermo, com 47 pontos, que conseguiu esta posição ao vencer o Messina (13.º) por 2 a 1. Os líderes Milan e Juventus jogaram no sábado. Confira todos os resultados deste domingo: Atalanta 3 x 0 Chievo; Cagliari 0 x 0 Sampdoria; Lazio 3 x 1 Livorno; Lecce 2 x 2 Siena; Palermo 2 x 1 Messina; Reggina 1 x 3 Parma; e Udinese 3 x 3 Roma. Confira a classificação, os todos os resultados e a próxima rodada do Campeonato Italiano 2004/05.